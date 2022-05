KRALENDIJK – Hoe werkt de economie van een ‘small island state’ zoals Curaçao of Saba? Wat is precies dataverzameling en hoe ontwerp je een eigen enquête. Wat is de relatie tussen voedsel en duurzaamheid en hoe kun jij je ‘carbon footprint’ zo klein mogelijk houden?

NWO organiseert in juni de tweede editie van de Week van het Caribisch Onderzoek. Vijf dagen vol interessante lezingen, paneldiscussies, culturele intermezzi en netwerkmomenten. Vanwege het tijdsverschil zal het programma plaatsvinden in de ochtend op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en in de middag in Nederland.



Waarde

Deze serie workshops op middelbare scholen maakt jongeren bewust van de waarde van wetenschap in de maatschappij. Want waarom is onderzoek doen zo belangrijk en wat doet een wetenschapper eigenlijk iedere dag? Wat voor soort baan hoort erbij en hoe krijg je zo’n baan?



De thema’s die in de workshops aan bod komen zijn heel divers. Jongeren worden geprikkeld vooral veel vragen te stellen aan de onderzoekers en ter plekke korte opdrachten uit te voeren. Op deze manier worden zij betrokken bij het programma dat gericht is op kennisdelen en netwerkvorming.



Subsidierondes

Sinds de start van het Caribenprogramma heeft NWO drie subsidierondes georganiseerd. Die hebben het wetenschappelijk onderzoek naar en op de Nederlandse Cariben een flinke impuls gegeven.



In 2013 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland besloten een onderzoeksprogramma te financieren dat zich op de Caribische eilanden van het Koninkrijk richt. NWO voert dit programma uit.



Het programma van de Week van het Caribisch Onderzoek van 13 tot 17 Juni 2022 is hier te vinden.

(https://www.nwo.nl/en/meetings/dutch-caribbean-research-week)