KRALENDIJK – Op dinsdag 24 mei van 13.30 tot 15.00 uur organiseert Stichting Méér Muziek in de Klas een gratis online workshop muziekonderwijs voor leerkrachten en studenten in het funderend onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao.

In de workshop wordt gewerkt met materiaal uit Bon dia Goedemorgen van Izaline Calister (CUR). De workshop is een opfrisser van de workshops die in oktober 2021 op de eilanden plaatsvonden, maar is ook geschikt voor leerkrachten en studenten die daar niet bij waren. Er worden praktische tips & trucs gegeven zodat de leerkracht direct met muziek in je klas aan de slag kan.

Laatste dag om je in te schrijven voor deze workshop is vandaag 18 mei

Handreiking

In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken. Stichting Méér Muziek in de Klas is vervolgens opgericht om deze acties uit te voeren.

Het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas bestaat uit 19 ambassadeurs die alle partijen, die zich bezighouden met muziekonderwijs, vertegenwoordigen. Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform.