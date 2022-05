KRALENDIJK – Naar verwachting bereikt donderdag een aanzienlijk deel van het stof de eilanden en houdt tot in ieder geval zaterdag aan. Komende dagen is de wind zo nu en dan krachtig en is Bonaire overwegend heiig.

De luchtkwaliteit zal blijven verslechteren en zal ongezond zijn voor mensen met allergieën en luchtwegproblemen. De verwachte maximumtemperatuur is 31 ̊C en de minimumtemperatuur 26 ̊C.