Nieuwe Consul-General VS voor Dutch Caribbean

WILLEMSTAD- Het consulaat-generaal van de Verenigde Staten in Curaçao is verheugd de benoeming aan te kondigen van mevrouw Margy Bond als de Amerikaanse consul-generaal op Curaçao en hoofd van de missie op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Bond is een lid van de Senior Foreign Service met meer dan 25 jaar ervaring op het State Department, zowel in binnen- als buitenland. Zij nam op 21 januari 2022 haar taken op zich als Chief of Mission to the Dutch Caribbean en Principal Officer van het Amerikaanse consulaat-generaal op Curaçao.

De vorige standplaats van van Bond was die waarnemend plaatsvervangend adjunct-secretaris voor Centraal-Afrikaanse Zaken, nadat ze sinds juli 2020 directeur van Centraal-Afrikaanse Zaken was. ze concentreerde zich op het bevorderen van duurzame ontwikkeling, economische groei, voedselzekerheid, wereldwijde gezondheid en het welzijn van kinderen met VN-partnerorganisaties.

Voordat ze bij de Foreign Service kwam, was Bond vrijwilliger bij het Peace Corps in de Democratische Republiek Congo en werkte ze voor de Catholic Relief Services in Gambia. Margy studeerde af aan Harvard College met een Bachelor of Arts-graad in Engelse en Amerikaanse literatuur en aan Georgetown University met een Master of Science of Foreign Service. Ze spreekt Spaans en Frans.

Luisteren en leren

“Ik kijk ernaar uit om de gemeenschappen op elk eiland te leren kennen, om te luisteren en te leren over de prioriteiten van de mensen en regeringen van de regio, en om samen te werken om een ​​veiligere en welvarende toekomst te creëren”, zei Margy Bond.

