Tourism Corporation Bonaire en lokale windsurfkampioenen bundelen krachten om Bonaire te promoten

Ondertekening van een gezamenlijke samenwerkings- en marketingovereenkomst

KRALENDIJK – TCB heeft een langdurige samenwerkings- en marketingovereenkomst afgeslote met windsurfers Amado Vrieswijk, Elton ‘Taty’ Frans en Youp Schmit.

Afgelopen vrijdag 17 december heeft de TCB de deal met de drie professionele atleten bezegeld die erkend zijn als Ambassadeurs van Bonaire. Dit vond plaats in The Frans Paradise. Namens de TCB kondigde directeur Miles Mercera de intentie en visie bij de uitvoering van deze marketingovereenkomst met elke windsurfer aan.

‘Dit is het begin van een geweldig nieuw hoofdstuk voor Bonaire. We zijn dankbaar voor het werk en de toewijding van onze lokale professionele windsurfers die als atleten de uitdaging met de wereld aangaan, maar tegelijkertijd een stukje delen van waar het allemaal om gaat op Bonaire. Een sportieve en creatieve gemeenschap waar we allemaal trots op mogen zijn en we zijn ervan overtuigd dat we deze boodschap kunnen delen met alle nieuwe potentiële bezoekers over de hele wereld, terwijl Taty, Amado en Youp de lat steeds hoger leggen en Bonaire op de kaart zetten als windsurfparadijs’, aldus TCB-directeur Miles Mercera.

De TCB hoopt op een vruchtbare samenwerking en zal de getalenteerde jongeren op Bonaire blijven ondersteunen met dromen en acties die de wereld zullen inspireren.

Wereldkampioen Amado Vrieswijk: ‘Ik ben super enthousiast en blij met de steun en kijk uit naar de samenwerking.’ En Taty Frans zegt: ‘Soms kun je gevoelens niet uitleggen. Ik voel me tegelijkertijd angstig, vereerd, speciaal, opgewonden en gelukkig. Dit nieuwe samenwerkingsavontuur met de TCB is iets geweldigs en ik geloof dat het allemaal uitstekend zal uitwerken. Bonaire is een leuk en rustig eiland en we moeten haar over

de hele wereld vertegenwoordigen. Ik ben dankbaar en laat de reis beginnen.’

De ambassadeurs zijn blij met deze voor beide partijen voordelige kans en ze zijn enthousiast over de vele activiteiten die voor 2022 zijn gepland.

