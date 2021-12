Iedere maand vind je in deze rubriek het Gezicht achter het verhaal van de personen achter de onderneming. Wie zijn het? Wat drijft hen? Antwoorden op dit soort vragen lees je iedere maand in dit artikel!

Damien de Wit, het gezicht achter CrossFit Flamingo, bijt het spits af. Hij is onze eerste ondernemer in deze nieuwe rubriek.

Solliciteren

Damien is een dertigjarige ondernemer, hij komt uit Nederland en is inmiddels een jaar op Bonaire. Damien zag in november vorig jaar een vacature voor een CrossFit instructeur, deze vacature kwam voor hem op een perfect moment. In Nederland was er niets dat hem nog bond met het land, behalve natuurlijk vrienden en familie. Damien besloot te solliciteren en hij werd aangenomen voor 3 maanden.

Nog nooit op Bonaire geweest

Damien boekte een ticket naar Bonaire en ging het nieuwe en voor hem onbekende Bonaire in ieder geval voor drie maanden ontdekken. Op naar een nieuw avontuur. Bonaire voelde voor hem meteen als een warm bad, het eilandleven beviel erg goed en ook zijn baan bij CrossFit Flamingo was hem op het lijf geschreven. Damien besloot om langer te blijven en hem werd een jaarcontract aangeboden.



Dream come true

CrossFit is een way of life voor Damien die er altijd al van droomde een eigen CrossFit box te hebben. In juli van dit jaar kwam zijn droom uit en kreeg hij de mogelijkheid om het reeds bestaande CrossFit Flamingo over te nemen. Het ondernemerschap bevalt Damien erg goed, hij geniet met volle teugen van zijn bedrijf en heeft van zijn passie zijn beroep kunnen maken.

Wanneer we praten over de toekomst visie van Damien voor CrossFit Flamingo zegt hij:

“Ik wil me focussen op de kwaliteit en zorgen dat CrossFit voor iedereen toegankelijk is zonder uitzonderingen.

Bij CrossFit Flamingo hebben we 3 main values: Health, Fitness & Community. We proberen de algehele gezondheid en fitheid van mensen op Bonaire te verbeteren en dat doen we in een fijne omgeving met een warme, vriendelijke en ondersteunende community.

Iedereen is welkom en kan CrossFit doen, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid, geslacht, persoonlijke doelen etc.

In de toekomst zou ik het concept zoals het hier op Bonaire staat willen uitbreiden naar onze buureilanden. Maar dat is verder in de toekomst zegt hij met een lach op zijn gezicht”

Lifestyle

CrossFit is meer dan een sport, het is een lifestyle met als doel het verbeteren van iemands gezondheid en fitness, in de breedste zin van het woord. Van kracht tot snelheid, van coördinatie tot balans en van uithoudingsvermogen tot behendigheid. Constant gevarieerde, functionele bewegingen uitgevoerd op een hoge intensiteit. Trainingen vinden altijd plaats onder professionele begeleiding in groepsverband.

