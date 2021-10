Nieuw kinderboek verschenen: Papi tin kolibrí

Denis de Jong-Request spreekt de aanwezigen toe over haar nieuwe boek. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Kinderboekenschrijfster Denise de Jong-Request heeft op zaterdag bij het museum Chich’i Tan in Rincon een nieuwe Papiamentstalig kinderboek gepresenteerd. Het heeft de titel meegekregen: papi tin kolibrí, ofwel Pap heeft een kolibrie.

De Jong-Request zegt het schrijven van kinderboeken over de eilanden en in de eigen taal belangrijk te vinden. “Cultuur is een belangrijk element voor kinderen en je kunt ze er niet vroeg genoeg bekend mee maken”. Ook zegt de schrijfster het belangrijk te vinden dat de oorspronkelijke cultuur van Bonaire intact blijft.

Gesponsord

De schrijfster bedankte tijdens de boekpresentatie Cargill en Selibon, die beiden een bijdrage leverden om publicatie van het boek mogelijk te maken. De boekpresentatie was goed bezocht.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: