Voorlichtingstour over bevolkingsonderzoek borstkanker van start

KRALENDIJK – Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland (BCN) gaat in de laatste week van oktober op Bonaire voorlichting geven over het aanstaande onderzoek naar borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo snel mogelijk te ontdekken.

Ongeveer een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Ook is er vaak een minder ingrijpende behandeling nodig als artsen direct kunnen handelen. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar kunnen daarom op Bonaire elke twee jaar gratis meedoen aan het bevolkingsonderzoek. In deze leeftijdsgroep komt borstkanker het meeste voor. Vrouwen uit deze leeftijdsgroep kunnen zich ook meteen aanmelden voor een screening.

Het onderzoek

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis en vrijwillig. Het onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis Fundashon Mariadal en duurt ongeveer 20 minuten. De afgelopen maanden werden ruim 400 van de meer dan 3.000 vrouwen in de leeftijdsgroep op Bonaire onderzocht. Het is echter van belang dat de gehele risicogroep meedoet. Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland blijft dan ook aandacht vragen voor het belang van screening en de vroege opsporing van borstkanker.

Voorlichtingstour

Iedereen kan met zijn of haar vragen terecht bij de voorlichtingsbus. Het is hier ook mogelijk meteen een afspraak te maken voor een borstscreening. Op de volgende locaties worden geïnteresseerden met een hapje en drankje ontvangen door de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland:

Dinsdag 26 oktober 17.00 – 19.00 bij Warehouse (Kaya International)

Donderdag 28 oktober 17.00 – 19.00 bij Warehouse (Kaya International)

Zaterdag 30 oktober 10.00 – 12.00 bij Tung Fong Store (Kaya Korona)

Zaterdag 30 oktober 18.30 – 21.00 bij Cocari, Rincon (in samenwerking met het Prinses Wilhelmina Fonds)

Meer informatie is te vinden op de website rivm.nl/bvocn of facebookpagina Bevolking onderzoek Caribisch Nederland https://www.facebook.com/screeningCN s

