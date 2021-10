Kitepower lanceert airborne windenergie op Aruba

Foto’s – Kitepower en Defensie Caribisch Gebied

ORANJESTAD – Met de Falcon 100kW van Kitepower is het allereerste mobiele airborne windenergiesysteem (awes) in het Caribisch gebied de lucht ingegaan. De inzet van het innovatieve windenergiesysteem is onderdeel van Caribbean Engineer 2021, een militaire oefening van de Nederlandse strijdkrachten op Aruba.

De operatie is het vervolg van een vijf jaar lange samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de Delftse startup. Kitepower ontving eerder dit jaar funding van 3 miljoen euro. Dat schrijft Alexander Pil in het vakblad Mechatronica & Machinebouw.

Kitepower werd in 2016 opgericht door ceo Johannes Peschel en universitair hoofddocent aan de TU Delft Roland Schmehl. Het bedrijf is een spin-off van de Delftse AWE-onderzoeksgroep. De Falcon 100 kW-awes van Kitepower werd ontwikkeld met subsidie van het ‘Fast Track to Innovation’-project van EU-programma Horizon 2020, begeleid door tech-incubator Yes!Delft en met support van wijlen windenergiepionier en informal investor Henk Hutting, die ook de drijvende kracht is geweest achter Windpark Vader Piet op Aruba.

Kitepowers wekt elektriciteit op met een vlieger die achtjes draait in de wind en daarbij aan een kabel trekt die is verbonden aan de liertrommel van een 100 kW grondstation. De energieopwekking gebeurt in twee fasen die in ononderbroken cycli worden herhaald. De energie die door het systeem wordt opgewekt bij het uitrollen van de vlieger (eerste fase) is groter dan de energie die wordt verbruikt bij het inhalen ervan (tweede fase). Deze cyclus resulteert netto in een energieopbrengst.

