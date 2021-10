Wandelaar vindt gifbekertjes dichtbij Lagun

Bron: Facebook Brodey Muñoz.



Maandag 11 oktober zijn er bekertjes met gif gevonden in de buurt van Bolivia, nabij Lagun. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De politie is een onderzoek gestart.

De bekertjes werden gevonden door een oplettende wandelaar. Het was hem opgevallen dat er veel dode hagedissen en krabben op een heuveltje naast het strand lagen. Bij een nadere inspectie trof hij de bekertjes aan.

De politie is op de hoogte van de gebeurtenissen en geeft aan dat het plaatsen van gifbekertjes vaker is voorgevallen. Het creeert een gevaarlijke situatie bij een populaire wandelplaats. In het belang van het onderzoek spoort de politie iedereen die een bekertje met gif vindt aan om meteen melding te maken.

Of twee dode geiten in de buurt van Lagun ook geveld zijn door het gif is nog onbekend. Voor mensen met kleine kinderen of hondenbezitters is het raadzaam goed op te letten in het gebied.

