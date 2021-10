Eerste aanhouding inzake vervalste PCR-tests Bonaire

KRALENDIJK – Een 42-jarige vrouw is vandaag aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en/of oplichting. De vrouw wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor het uitgeven van tientallen valse commerciële COVID-testen aan mensen die zich lieten testen voor hun vlucht naar de Verenigde Staten. Het betreft zowel antigeen- als PCR-testen.

Toen de betreffende reizigers op zaterdag 2 oktober de testuitslagen overhandigden om in te kunnen checken voor hun vlucht, ontstond twijfel over de authenticiteit van de documenten. Al snel bleek dat de instantie onder wiens naam de testresultaten zijn uitgegeven niet bekend was met de groep reizigers en hen nooit een testresultaat heeft verstrekt. Hierop is de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld.

De KMar heeft onderzoek naar de zaak ingesteld en werkt hierbij nauw samen met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Hierin is één verdachte aangehouden die reeds in verzekering is gesteld.

De verdachte was uit hoofde van haar functie betrokken bij het afnemen van commerciële PCR- en antigeen-testen. Uit verder onderzoek moet blijken of zij haar positie heeft misbruikt om de testen te vervalsen. De KMar onderzoekt ook of er eerdere incidenten zijn geweest waarbij verdachte betrokken is geweest.

