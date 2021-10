Havendienst traint met partners op een eventuele olieramp

KRALENDIJK – Een team van Brandweer, de Kustwacht, Stinapa, de sleepbotenmaatschappij KTK uit Curaçao, het havenkantoor, de afdeling Toezicht en Handhaving en de rampencoördinator van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een trainingssessie gevolgd samen met Rijkswaterstaat over wat te doen bij een olieramp op Bonaire.

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie die belast is met rampen. RWS is in direct contact met de havenmeester wanneer er een incident op zee plaatsvindt. RWS is elk jaar op Bonaire om hun expertise en kennis over te brengen. Naast de training heeft het Ministerie van Infrastructuur ook verschillende materialen voor Bonaire gekocht.

Tijdens de workshop van dit jaar heeft RWS informatie gegeven over de taken die de dienst uitvoert. Ook zijn verschillende technieken voor incidentbestrijding met een focus op olierampen doorgesproken. Er komen nog trainingen met ‘inflatable oil booms, skimmer pumps en current buster’. Deze materialen zijn speciaal voor een mogelijke olieramp op zee.

Lees ook: