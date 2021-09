Hitte houdt komende dagen nog aan

KRALENDIJK – Caribbean Weather Center meldt dat de hitte komende dagen nog wel aanhoudt met zeer hoge gevoelstemperaturen, veel zon en droog.

Het weerpatroon in het Caribisch gebied kan de komende dagen wel veranderen naarmate een vochtiger en onstabieler patroon zich in de regio gaat bevinden. Dit betekent dat we de komende dagen meer bewolking kunnen verwachten en dat er misschien plaatselijk een lokale bui kan vallen tussen donderdag en vrijdag.

Ondanks een mogelijke bui houdt de hitte aan en zullen we een nog zwakkere wind hebben. Zorg ondertussen dat je goed gehydrateerd blijft en bescherm jezelf tegen de zon.

Meer informatie over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

