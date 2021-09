Nieuwe aanhouding in onderzoek recente overvallen

KRALENDIJK – Korps Politie Caribisch Nederland heeft in de vroege ochtenduren van vrijdag 24 september twee huiszoekingen verricht die in verband staan met de laatste twee overvallen op het eiland.

Tijdens de huiszoeking in een woning in Rincon, is een 27-jarige man met initialen B.A.Q.A. aangehouden. Er werden enkele artikelen in beslag genomen voor verder onderzoek. De andere huiszoeking was in een woning in Nikiboko. Onderzoek in deze zaak is nog steeds gaande.

