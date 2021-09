Curaçao mag mensen van gelijk geslacht niet langer uitsluiten van huwelijk

Aan de uitspraak ging een lange maatschappelijke strijd, onder meer van de PinkOrange Alliance en andere homo-activisten vooraf

Willemstad- Curaçao mag mensen van gelijk geslacht niet langer uitsluiten van het sluiten van een huwelijk, omdat dit in strijd moet worden geacht met het gelijkheidsbeginsel en met het verbod op discriminatie.

In het burgerlijk wetboek van Curaçao is nu nog bepaald dat een huwelijk slechts kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Bij vonnis van 13 september 2021 heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao, in een rechtszaak van de Human Rights Caribbean Foundation beslist dat deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod vastgelegd in artikel 3 van de Staatsregeling (de Curaçaose grondwet).

Toenemende acceptatie

Volgens het gerecht bestaat er geen rechtvaardiging om paren van gelijk geslacht een burgerlijk

huwelijk te weigeren, zeker zolang er geen sprake is van een vergelijkbaar wettelijk stelsel zoals

een geregistreerd partnerschap.

In het vonnis heeft het gerecht stilgestaan bij de toegenomen maatschappelijke acceptatie van affectieve relaties tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen, zowel wereldwijd, in de regio als in Curaçao. Gewezen is onder meer op de openstelling van het huwelijk in landen als Colombia, Brazilië, Argentinië en Mexico en in Bonaire en Florida.

Maatregelen

Het gerecht heeft overwogen dat het aan de wetgever is om door de wetgever gewenste maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.

