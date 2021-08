Saba plaatst VS in categorie met zeer hoog risico

1 Delen

SABA — Saba’s Outbreak Management Team (OMT) heeft dinsdag besloten om de Verenigde Staten (VS) per donderdag 26 augustus in de categorie zeer risicovol te plaatsen.

Curaçao, Aruba en St. Maarten zijn nu al een risicobestemming. Ook heeft het OMT besloten de vereisten voor binnenkomst en op het eiland te wijzigen voor gevaccineerde personen die aankomen uit een land in de categorie met een zeer hoog risico.

Om Saba te betreden vanuit een land met een zeer hoog risico, moeten personen een negatieve PCR-test tonen die maximaal 72 uur voor aankomst op Saba is genomen en een geldig elektronisch EHAS-invoerformulier. Ze moeten ook altijd een masker dragen wanneer ze in het openbaar zijn, grote bijeenkomsten en drukke ruimtes vermijden, fysieke afstand nemen en uitstekende handhygiëne toepassen, ervoor zorgen dat kamers goed geventileerd zijn, thuis werken en testen op dag vijf na aankomst in het testcentrum.

Personen die met kwetsbare mensen werken, moeten de eerste vijf dagen na aankomst op het eiland thuis blijven totdat ze op dag vijf negatief worden getest. Deze beroepen omvatten alle personen die met kinderen werken, evenals medisch personeel. Lokale organisaties is aanbevolen om een ​​specifiek plan te maken over de gevolgen hiervan voor hen en hun personeel. De voorwaarden gaan in op 26 augustus.

