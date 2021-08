Nieuwe Defensieoefening op Bonaire

Bij een vorig bezoek werd in de mangroven geholpen | Foto Landmacht

KRALENDIJK – De landmacht oefent van 23 tot 30 augustus op Bonaire. De Compagnie in de West, de eenheid van de Koninklijke Landmacht is normaliter geplaatst op Curaçao. De militairen gaan met marineschip Zr.Ms. Pelikaan naar Bonaire en zullen daar een week verblijven.

De oefening van de compagnie bestaat uit meerdere elementen. Zo zullen ze in de oefenterreinen militaire operaties moeten plannen en uitvoeren. Maar ook binnen de Bonairiaanse samenleving zullen de landmachters zichtbaar zijn. De militairen voeren de gebruikelijke ‘sociale patrouilles’ uit in de omgeving van Kralendijk. Hierbij leggen ze contacten met de bevolking en kan er een praatje worden gemaakt. Ook zal de Compagnie in de West wederom weer een aantal goede doelen ondersteunen.

De oefening op Bonaire wordt gehouden vanwege de grondwettelijke taken die de krijgsmacht ook in het Caribisch gebied heeft. Zo is Defensie onder andere verantwoordelijk voor het handhaven van de internationale rechtsorde en voor het ondersteunen van de civiele autoriteiten. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de militairen op alle eilanden goed bekend zijn.

Afkomstig uit Assen

De militairen van de Compagnie in de West zijn afkomstig van de 11e Luchtmobiele Brigade uit Assen. De militairen zijn roterend geplaatst op Curaçao voor een periode van vier maanden. De Compagnie in de West houdt zich bij de oefening aan alle COVID-regels van Bonaire. De oefening is ook door het openbaar lichaam Bonaire goedgekeurd.