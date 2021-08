Korps Politie Caribisch Nederland herdenkt Ferry Bakx

177 Gedeeld

KRALENDIJK – Vandaag is het 5 jaar geleden dat politieman Ferry Bakx tijdens zijn dienst is neergeschoten. De agent die na een melding van een inbraak in de wijk Sabadeco in een vuurgevecht terechtkwam, overleed dezelfde nacht nog in het ziekenhuis.

Ieder jaar staan collega’s nog stil bij het verlies van Ferry tijdens een ceremonie. De 7 verdachten hebben tussen de 12 tot 20 jaar celstraf gekregen.