Bonaire wil piek voorkomen en blijft op risiconiveau 2

KRALENDIJK – Gezaghebber Edison Rijna heeft besloten om vanaf vrijdag 13 augustus 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 een paar maatregelen aan te passen. Dit kan omdat het aantal besmettingen tot nu toe stabiel is gebleven en er geen patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid heeft de meeste bronnen van besmetting goed in beeld. In de meeste gevallen gaat het om lokale besmettingen en om mensen die niet gevaccineerd zijn. Bonaire blijft op risiconiveau 2. Om een nieuwe piek op het eiland te vermijden, is het belangrijk dat iedereen zich aan de coronaregels blijft houden.

Maatregelen

Bij privé bijeenkomsten mogen maximaal 50 mensen samenkomen. Ook is het mogelijk om een evenement met maximaal 100 mensen te houden. Voor het evenement moet een vergunning worden aangevraagd bij de afdeling Juridische Zaken. Voor sportevenementen geldt een meldingsplicht.

Bij buiten sporten is publiek toegestaan, de toeschouwers moeten 1,5 meter afstand houden. In het stadion mag maximaal 50% van de capaciteit gebruikt worden. Bij binnen sporten mag 50% van de capaciteit worden gebruikt, kinderen jonger dan 13 jaar zijn daarbij niet meegerekend. Het is buiten toegestaan om te zingen en te dansen. De sluitingstijd voor de horeca en uitgaansgelegenheden blijft hetzelfde, namelijk om 24:00 uur.

De afdeling Publieke Gezondheid roept mensen die nog niet gevaccineerd zijn, om de coronaprik te halen. Deze mensen kunnen het gratis nummer 0800 0900 bellen om een afspraak te maken. Het is ook mogelijk om op zaterdag zonder afspraak bij Sentro Deportivo Jorge Nicolaas de coronaprik te halen.

Als een persoon klachten heeft die op COVID-19 lijken, dan moet die persoon thuis blijven en het gratis nummer 0800 0800 bellen voor een testafspraak.