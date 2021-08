Kushina di Bario Nort di Salinja: maaltijden gemaakt door en voor bewoners van Nort di Salinja

KRALENDIJK – In de wijk Nort di Salinja is een project van start gegaan dat maaltijden verzorgt voor de bewoners uit de wijk. Het unieke is dat er gekookt wordt door bewoners uit de wijk zelf.

Kushina di Bario Nort di Salinja is een samenwerking van het openbaar lichaam Bonaire en het bedrijf Yuma Coaching & Cooking. De maaltijden worden voorbereid, gekookt en verzorgd door vier bewoners uit Nort di Salinja. Kushina di Bario Nort di Salinja draait sinds juni 2021. Directeur van Samenleving & Zorg Silvana Janga-Serfilia was donderdag 29 juli 2021 op bezoek bij Kushina di Bario Nort di Salinja.

Kushina di Bario Nort di Salinja heeft naast de praktische functie van gezonde maaltijden maken ook een maatschappelijke functie, namelijk dat van buurtparticipatie en verbinding in de buurt. Het uiteindelijke doel van dit project is om mensen uit iedere wijk te activeren om maaltijden te voorbereiden, koken en serveren aan degenen die hier behoefte aan hebben.

De mensen die in aanmerking komen voor de maaltijden worden doorgegeven door de wijkwerker uit de buurt, deze heeft goed zicht op wie baat heeft bij het ontvangen hiervan. Over het algemeen gaat het om wat oudere mensen, die rond moeten komen van een pensioen of personen met afstand tot de arbeidsmarkt en die daardoor van een uitkering leven.

De reacties van de buurtbewoners is zeer positief. Er wordt veel gecomplimenteerd op de maaltijden en de klanten staan vaak al klaar met hun re-usable bakjes om de nieuwe maaltijd te ontvangen. Nort di Salinja is een wijk waar veel sociale verbinding is: er zijn veel familiebanden in de wijk en het bijdragen aan dit project is voor het team een manier om terug te geven aan de wijk en degenen die het wat moeilijker hebben.

De overige wijken in Bonaire kunnen Kushina di Bario Nort di Salinja nemen als voorbeeld: maaltijden worden door en voor wijkbewoners gekookt.