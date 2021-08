Een heel bijzonder dametje ter adoptie: lieve Rosa

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag deze hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Rosa is een klein, rustig en enorm lief teefje van 4 jaar. Vanaf afgelopen april verblijft zij bij een fostergezin op Bonaire nadat zij 2 jaar in de opvang heeft gezeten.

Haar fostergezin is helemaal verliefd geworden en ook alle voorbijgangers die ze tijdens het wandelen tegenkomen vallen meteen voor dit leuke hondje. Rosa heeft namelijk een enorm goede vibe.

Rosa is de grootste knuffelkont die er is, het liefst kroelt ze heel de dag met haar baasjes.

Rosa is een heel zachtaardig en makkelijk hondje. Ze gaat graag overal mee naartoe en gaat dan rustig naast haar baasjes liggen. Zo gaat ze mee op visite, mee naar kantoor, mee uit lunchen.. noem maar op. Alleen thuis zijn is ook geen probleem voor Rosa, ze heeft geen verlatingsangst en sloopt ook niets.

Daarnaast is Rosa helemaal zindelijk en vindt ze het leuk om nieuwe wandelplekjes te ontdekken. Ze kan enorm genieten van alle nieuwe indrukken daar. Rosa kan goed samen in een huis met katten.

Rosa heeft maar 1 oogje, maar hier kan ze goed mee omgaan, ze loopt eigenlijk zelden ergens tegenaan en heeft er geen last van. Op Bonaire heeft Rosa al wat hondenvriendjes gemaakt. Bij nieuwe honden is ze altijd eerst wat afwachtend en bang, maar na een paar ontmoetingen is ze alweer meer ontspannen, hier is ze enorm in aan het groeien.

Rosa zou het beste op haar plekje zijn bij rustige mensen waar ze lekker veel kan kroelen met haar baasjes. Word jij verliefd op dit kleine kroelkipje? Kijk ook eens op de pagina zonnehondjes voor meer leuke filmpjes/foto’s en informatie over Rosa.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers