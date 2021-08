Inwoners Saba krijgen stroomsubsidie

THE BOTTOM – Inwoners van Saba blijft een drastische verhoging van de maandelijkse elektriciteitsrekening bespaard. Dankzij een subsidie ​​van de overheid hoeven Sabanen niet de volledige verhoging van het elektriciteitstarief te betalen. De prijzen gingen onlangs omhoog onder andere vanwege hogere brandstofkosten om stroom te produceren.

De eenmalige subsidie aan de Saba Electric Company, SEC bedraagt 235.000 US Dollar. De overheid is aandeelhouder in het bedrijf. Zonder de subsidie ​​zou SEC de tarieven fors moeten verhogen. De stijging heeft te maken met hogere brandstofprijzen en andere kosten, maar ook met de tijdelijke opname door SEC van de hogere tarieven na de orkanen Irma en Maria van september 2017.

De huidige eenmalige subsidie ​​dekt de netverliezen over 2017-2018 en de herberekening van de niet ontvangen tariefinkomsten over 2018.

Minder inkomsten

Een extra reden waarom het elektriciteitstarief zou stijgen, is het feit dat de COVID-19-subsidie ​​van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland dit jaar afloopt. Een andere factor is dat SEC door de pandemie minder inkomsten heeft gegenereerd dan normaal, met minder medische studenten en toeristen die appartementen, huisjes en hotelkamers bezetten.

Zonder de subsidie ​​van de Saba-regering zouden de elektriciteitsprijzen op Saba met ongeveer US $ 45 stijgen. Met de subsidie ​​kan SEC de stijging in lijn houden met de stijging op Sint Eustatius en Bonaire. De verhoging van de variabele vergoeding op Saba, met de subsidie, zal per juli 2021 circa 9,6% bedragen. Zonder de subsidie ​​zou de verhoging op Saba 29,5% zijn geweest. Het geld komt uit het COVID-19 gerelateerde budget van het eiland.