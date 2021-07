Vandaag is International Mangrove Day

Foto’s – Mangrove Maniacs

KRALENDIJK – Mangrove Maniacs viert dit jaar de Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrove Ecosysteem door 200 rode mangroven te planten langs de zuidkust van Bonaire.

Deze mangroven zullen helpen om de natuurlijke mangroven aan de rand van dit gebied uit te breiden. Ook versterken mangroven het gebied en zorgen voor kritieke habitats, kustbescherming en mitigatie tegen de negatieve effecten van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

Dit was ook het perfecte startevenement voor het nieuwe EU Best 2.0 initiatief van Mangrove Maniacs. Het project is geselecteerd om bij te dragen aan een grotere inspanning ter bevordering van het behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten, inclusief een op ecosystemen gebaseerde benadering van aanpassing en mitigatie van klimaatverandering, in de landen en gebieden overzee (LGO).

Ieder jaar wordt er aandacht besteed aan de Internationale Dag voor het Behoud van het Mangrove Ecosysteem om mensen bewust te maken van het belang van mangrove-ecosystemen als een uniek, bijzonder en kwetsbaar ecosysteem