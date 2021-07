Delta start in december met dagelijkse vluchten van Atlanta naar Bonaire

Foto BIA

KRALENDIJK – Delta Airlines gaat haar route Atlanta-Bonaire uitbreiden naar een dagelijkse non-stop vlucht. Dit zal vanaf 18 december zijn volgens Miles Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire

Na de succesvolle herlancering van Delta’s tweewekelijkse non-stop vlucht tussen Atlanta en Bonaire vorige maand, heeft de luchtvaartmaatschappij aangekondigd dat ze de frequentie van die route zal verhogen, anticiperend op het drukke winterseizoen. De verhoogde interesse van Amerikaanse reizigers om Bonaire te bezoeken heeft geleid tot een aanhoudende vraag en om aan die behoefte te voldoen. Daarom zal Delta de route uitbreiden naar een dagelijkse non-stop vlucht voor het aankomende piekseizoen.

Van 18 december 2021 tot en met 2 januari 2022 vertrekt een dagelijkse vlucht om 9.45 uur uit Atlanta (ATL) en arriveert om 13.57 uur op Bonaire (BON). De terugvlucht vertrekt om 15.59 uur vanuit BON en komt in ATL aan om 19:29 uur. Dezelfde dagelijkse vluchten worden opnieuw aangeboden van 1 maart tot en met 3 april 2022, vooruitlopend op de vraag naar het voorjaarsreisseizoen.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor het eiland, aangezien het de eerste keer is dat Delta een dagelijkse directe service naar Bonaire aanbiedt”, zegt Miles Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire. “Het is een bewijs van een groeiende interesse in de unieke ervaringen die we te bieden hebben. De verhoogde frequentie zal aan de vraag voldoen en zorgen voor een moeiteloze verbinding om tussen de Verenigde Staten en ons prachtige eiland te reizen. We kijken er naar uit om deze extra bezoekers te verwelkomen en de gevarieerde landschappen, diverse culturen en het uitgebreide aanbod op Bonaire te laten zien.”

Na een korte onderbreking van de activiteiten tijdens de pandemie, hervatte de luchtvaartmaatschappij haar tweewekelijkse woensdag- en zaterdagvluchten sinds 5 juni jongstleden. In de afgelopen maanden heeft Bonaire ook de beschikbaarheid van snelle antigeentesten toegevoegd op Flamingo International Airport om reizigers te helpen zich te houden aan het huidige COVID-19-testprotocol van het eiland: een negatief PCR-testresultaat, afgenomen binnen 24 uur voor vertrek of een negatief PCR-testresultaat , afgenomen binnen 72 uur voor aankomst op Bonaire en een antigeentest direct bij aankomst op het vliegveld van Bonaire. Reizigers die terugkeren naar de Verenigde Staten zullen profiteren van de tests op de luchthaven, aangezien de resultaten binnen 15 minuten klaar zijn.