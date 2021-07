Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen

Kralendijk – Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het bericht binnengekomen dat bepaalde batches voor diverse ‘Sartaan’ medicatie mogelijk onzuiver zou zijn. Uit voorzorg is daarom besloten deze batches terug te roepen.

Sartanen worden voorgeschreven tegen hoge bloeddruk en hartfalen, hieronder vindt u een overzicht van de betreffende medicatie. Belangrijk om te melden is dat er geen directe risico is voor patiënten.

Batches van deze producten zijn genoemd in de recall maar zijn niet via Botika’s van Fundashon Mariadal geleverd:

– Diovan

– Co-Diovan

– Copalia

– Cozaar

– Entresto

– Exforge

– Exforge HCT

– Hyzaar and Entresto – Valsartan HCT

– Aprovel

– Irbesartan

Bepaalde batches van deze producten zijn genoemd in de recall en zijn via Botika’s van Fundashon Mariadal geleverd.

– Irbesartan HCT

– Losartan

– Losartan HCT

– Valsartan

– CoAprovel

De apotheken hebben alle gecontamineerde medicatie uit de schappen gehaald.

Wat moet u nu doen? U hoeft op dit moment nog niks te doen. Wij lopen nu alle patiënten langs en gaan na of ze een mogelijk contaminerend product hebben ontvangen. Indien dit het geval is dan zullen wij contact opnemen met de voorschrijver om een alternatief/ substitutie te bespreken. Vervolgens zal de huisarts of apotheek met u contact nemen. U kunt dan een nieuw middel bij de apotheek op komen halen en de betrokken medicatie inleveren.

Mocht u als niet-ingezetene ook gebruik maken van een van de producten op de lijst, dan kunt u dit zelf opzoeken via https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2021/07/13/productoverzicht-sartanen-juli- 2021 Verder kunt u ook contact opnemen met uw eigen apotheek of de algemene apotheek om na te gaan of uw medicatie ook onder de geaffecteerde batches valt. Indien dat het geval is kunt u een lokaal recept laten voorschrijven om een vervanging te krijgen.

Indien uw geneesmiddel en/of het batchnummer niet op de recall lijst staat dan hoeft u de medicatie niet te vervangen. Bij twijfel kunt u vrijblijvend contact nemen met uw apotheek maar we raden u aan niet naar de apotheek te komen tenzij u daarvoor opgeroepen bent.