MBO Bonaire reikt 101 diploma’s uit

Geslaagden onderwijs assistenten

KRALENDIJK – MBO Bonaire heeft 101 diploma’s uitgereikt. De geslaagde studenten van niveau 2, 3 en 4 kregen hun diploma uitgereikt door hun studieloopbaanbegeleider. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats op het plein van MBO Bonaire.

Geslaagden en hun gasten werden op school ontvangen met een hapje en een drankje. Na een fotoshoot opende Liset de Keijzer, unit-directeur van MBO Bonaire, de officiële ceremonie met een toespraak. De studieloopbaanbegeleiders en teamleiders spraken mooie woorden over de studenten waarin duidelijk werd hoe trots ze zijn op de inzet en ambities van de geslaagden.

Het afgelopen jaar is geen doorsnee jaar geweest. Door de COVID-pandemie kregen de studenten te maken met afstandsonderwijs en moesten enkele stagebedrijven tijdelijk de deuren sluiten. Dankzij de inzet van de studenten en het team van MBO Bonaire konden toch 101 studenten hun opleiding succesvol afronden.

Het muzikale entertainment werd tijdens de diploma-uitreiking verzorgd door DJ Veloce en Luigi Molina. Luigi was precies een jaar geleden nog een student van MBO Bonaire die zijn diploma kreeg uitgereikt. Hij zong o.a. vol enthousiasme het “MBO Bonaire-lied” dat hij samen met teamleider Vanessa Daniel heeft gemaakt.

De opleiding Secretaresse, de Papiamentstalige BBL-opleiding KOK en de Nederlandstalige BOL-opleiding KOK hadden dit jaar een geweldig resultaat met 100% geslaagden. De opleiding Allround Vakkracht Onderhoud- en Klusbedrijf en Juridisch medewerker diplomeerden dit jaar voor het eerst.

Een groot aantal afgestudeerden stroomt op het MBO Bonaire door naar een volgend niveau. Anderen starten hun loopbaan in de regio of slaan hun vleugels uit naar Nederland of Amerika om een HBO-opleiding te volgen. Het team van MBO Bonaire wenst alle afgestudeerden veel succes in de toekomst.