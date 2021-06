Bonaire morgen van risiconiveau twee naar niveau één

KRALENDIJK – Bonaire gaat van risiconiveau 2 naar 1. Dit kan volgens gezaghebber Rijna omdat de cijfers van besmettingen stabiel zijn en laag blijven. Er is zo nu en dan een kleine uitbraak maar dit geeft weinig zieken en geen ziekenhuisopnamen.

De gewijzigde maatregelen gaan vrijdag 25 juni in en gelden tot 22 juli. Er zijn wel nog twee regels, namelijk dat de horeca om 12 uur ‘s avonds dicht moet en er in een binnen ruimte niet gedanst mag worden. Op deze plekken is de kans groter dat het virus zich verspreidt.