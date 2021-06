TCB host pers van National Geographic Traveler Nederland en DUIKEN Magazine

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) ontving twee Europese journalisten op Bonaire. In de eerste week van juni was een journalist van National Geographic Traveler Nederland en een journalist van DUIKEN Magazine op Bonaire.

Op 6 juni heeft TCB in samenwerking met Diamond Public Relations Europa, Nederlandse freelance journalist, columnist en ‘podcaster’ Haroon Ali op Bonaire ontvangen. Haroon is een Nederlandse freelance journalist die op Bonaire is gekomen om een artikel te schrijven van acht tot tien pagina’s over inspanningen op het vlak van duurzaamheid op Bonaire en hoe de eilandbezoekers kunnen helpen. Haroon schrijft ook artikelen voor andere media, zoals LINDA Magazine, Het Parool, De Volkskrant, Trouw, De Morgen, Harleems Dagblad en Noordhollandse Dagblad.

Frederik ‘Frits’ Meijst is een fotograaf die gespecialiseerd is in onderwater fotografie. Hij is op Bonaire gekomen om foto’s van Bonaire te maken voor het aanstaande artikel in National Geographic Traveler Nederland. National Geographic Traveler Nederland is een gedrukt tijdschrift en heeft ook een online publicatie gericht op de Nederlandse markt die grote belangstelling heeft voor natuur en reizen. Het gedrukte tijdschrift en de online publicatie hebben meer dan 221 duizend lezers.

Tijdens hun verblijf hebben Haroon en Frits bij EcoLodge Bonaire en Delfins Beach Resort overnacht. Beide accommodaties dragen bij aan inspanningen op het vlak van duurzaamheid, zoals het gebruiken van alternatieve energie. Haroon en Frits hebben ook verschillende lokale partners en organisaties bezocht die bijdragen aan de duurzaamheid van het eiland, zoals Mangrove Maniacs, Reef Renewal Bonaire en STINAPA. Daarnaast hebben Haroon en Frits verschillende (lokale) bedrijven bezocht die milieuvriendelijke activitieten aanbieden. Ook hebben zij hier een aantal van gedaan zoals kajakken in het mangrovebos, duiken op verschillende duikplekken en landzeilen.

Tijdens zijn verblijf heeft Haroon een column voor het Noordhollandse Dagblad geschreven over zijn eerste dagen op Bonaire. Om het column te lezen, bezoek: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210609_9057285.

Daarnaast heeft TCB in samenwerking met Diamond Public Relations Europa in de eerste week van juni een journalist van DUIKEN Magazine op Bonaire ontvangen. Judith Rietveld is de hoofdredacteur van DUIKEN Magazine. Samen met fotograaf Daniel Versteeg is zij op Bonaire gekomen om een artikel van 9 pagina’s en een speciale digitale serie van 52 pagina’s te schrijven van verhalen over eilandbewoners op Bonaire die een link hebben met de oceaan.

Tijdens hun verblijf hebben Judith en Daniel verschillende organisaties bezocht, zoals Sea Turtle Conservation Bonaire, Reef Renewal Bonaire, Freediver en Mangrove Maniacs. Deze reisreportage is een deel van het recovery plan 2021 van DUIKEN Magazine en TCB. DUIKEN Magazine is het grootste Nederlandse geprinte tijdschrift met een online platform, gericht op de duikgemeenschap in Nederland, België en Nederlandse Cariben.

“We zijn tevreden dat TCB de gelegenheid had om de journalisten van National Geographic Traveler Nederland en DUIKEN Magazine op Bonaire te mogen ontvangen”, aldus Derchlien Vrolijk, Marketing Coordinator bij TCB. “We zijn trots op onze partners, organisaties en lokalen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid op Bonaire. Bonaire is een authentiek eiland in het Caribische gebied met de visie om de eerste ‘Blue Destination’ in het Caribische gebied te zijn. Een eiland waar lokalen en bezoekers kunnen genieten van de goed bewaard gebleven natuur. Daarom zorgen we dat de zichtbaarheid van Bonaire en de inspanningen die we doen op het gebied van duurzaamheid, constant naar voren worden gebracht aan toekomstige bezoekers.”