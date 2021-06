SVB Curaçao geeft toch uitvoering vonnis AOV betalingen

Kralendijk- De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao gaat toch uitvoering geven aan het vonnis dat de rechtbank gewezen heeft als het gaat om kortingen die door de Bank werden doorgevoerd voor gepensioneerden die buiten Curaçao wonen.

Met de beslissing van de SVB komt er een eind aan een lange strijd, die vooral werd gevoerd door advocaat Michiel Bijkerk. Bijkerk maakte de beslissing van de SVB wereldkundig op zijn eigen Facebook account.

Aanvankelijk had SVB-Curaçao schriftelijk laten weten het Hof-vonnis van 1 maart 2021 niet te zullen naleven. Na een aantal ontwikkelingen op 16 en 17 juni 2021 heeft de organisatie Bijkerk laten weten, het vonnis toch te zullen uitvoeren.

Alle AOV-ers op Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius, die nog pensioen ontvangen van de SVB, zullen hun geld dus terugkrijgen met terugwerkende kracht tot 2016/2017. Het gaat hier zwel het gedeelte dat gekort werd (10%) vanaf januari 2017 als de jaarlijkse kerstbonus vanaf 2016.

Ook heeft de SVB beloofd een persoonlijke brief te zullen sturen naar allen die in de categorie vallen zoals in het Hof-vonnis omschreven. Bijkerk zegt te waarderen dat de SVB uiteindelijk toch besloten heeft de juiste weg te bewandelen.

Brief

Vorige week stuurde ook gedeputeerde Nina den Heyer nog een brief naar de regering van Curçao, met het verzoek te bemiddelen in de langslepende zaak. Het stukje inkomen wat door de eerdere actie van de SVB wegviel is voor veel gepensioneerden van groot belang.

