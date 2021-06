PCN presenteert renovatieplannen voor Scout’s Place op Saba

THE BOTTOM – Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’) heeft onlangs haar plannen voor de renovatie van hotel/bar/restaurant Scout’s Place gepresenteerd aan het Eilandbestuur op Saba. Het voornemen is om in het derde kwartaal van dit jaar te starten met de renovatie.

Het Eilandbestuur is enthousiast over de voorlopige ontwerpen. De presentatie van de eerste schetsen om dit iconische pand te restaureren en uit te breiden, was zeer indrukwekkend, verklaarde Gedeputeerde van Toerisme Bruce Zagers. “Scouts Place is altijd belangrijk voor Saba geweest, niet alleen voor het toerisme maar ook als onderdeel van ons cultureel erfgoed. De geplande ontwikkeling van dit pand zal een belangrijke impuls geven aan de economie van ons eiland en aan ons toeristisch product. Het is zeer bemoedigend om projecten als deze te zien ontwikkelen, waarbij de lokale charme en traditionele architectuur prioriteit krijgen.”

Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (‘PMCN’), het investeringsvehikel van PCN, is blij met de positieve ontvangst van de Vertegenwoordigers van het Eilandbestuur. Walter Blijleven, directeur PMCN: “Onze inzet is erop gericht om een nieuwe en stralende toekomst te creëren voor Scout’s Place, waarbij de oude glorie weer in ere hersteld wordt. Onze werkwijze zal zich kenmerken door een natuurlijke en duurzame manier, waarbij essentiële en karakteristieke elementen, zoals de bekende ‘gingerbread’ decoraties, hergebruikt of vervangen zullen worden. PMCN heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe Scout’s Place er opnieuw in zal slagen weer veel verblijfstoeristen naar Saba te trekken.”

PMCN legt momenteel de laatste hand aan een haalbaarheidsstudie. PCN streeft naar een start van de renovatie in het 3e kwartaal van dit jaar, onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de evaluatie. Meer details zullen in een later stadium worden verstrekt.

Lees ook: