Inbraak in woning en toeristenaccommodatie

KRALENDIJK – Bij een inbraak in een toeristische accommodatie aan de Kaya Proud is een rugtas van het merk Eastpack meegenomen met daarin onder andere een roze iPhone. Dit gebeurde donderdagnacht. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak in Lima

In een woning in Lima hebben onbekenden ingebroken en hebben onder andere een televisie, een iPad, drie iPhone ’s twee horloges en contant geld meegenomen. De inbraak gebeurde woensdag 26 mei. De zaak is ook in onderzoek.

