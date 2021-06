Douane onderschept drugs op de luchthaven op Bonaire

KRALENDIJK – Tijdens een reguliere controle op uitgaande passagiers voor de KLM vlucht vanuit Bonaire naar Amsterdam heeft de Douane 710 gram cocaïne aangetroffen bij een mannelijke passagier. Dit gebeurde afgelopen maandag.

Na een kort gesprek met de passagier werd besloten om zijn koffer te onderzoeken waar duidelijk werd dat er iets niet in orde was met de bodem.

Er werd een dubbele bodem aangetroffen waarin de cocaïne was verstopt. De cocaïne is in beslag genomen en de verdachte met initialen J.A.F. van 20 jaar werd aangehouden.

