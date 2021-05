Openbare Bibliotheek Bonaire krijgt boeken cadeau

113 Gedeeld

Kralendijk – De Openbare Bibliotheek Bonaire heeft bijna 140 boeken cadeau gekregen uit Nederland. Degene die de boeken cadeau heeft gedaan is Hans Michels, een man die mooie herinneringen heeft aan Bonaire. Bij de Openbare Bibliotheek Bonaire is blij gereageerd op de komst van de nieuwe boeken uit Nederland.



In Nederland verkocht Hans Michels de boeken uit zijn collectie online via een webwinkel. Michels heeft besloten een deel van zijn collectie cadeau te doen aan de Openbare Bibliotheek Bonaire. Het gaat om verschillende type boeken. Novelle, detective, kinderboeken, natuur en geschiedenisboeken, kookboeken. In de geschonken collectie zijn ook kunstboeken en knutselboeken en filosofische en esoterische studieboeken. Er zijn ook Engelstalige en Duitstalige boeken bij. Michels heeft alle transportkosten om de boeken van Nederland naar Bonaire te vervoeren op zich genomen.



De Openbare Bibliotheek Bonaire is begonnen aan het registreren van alle boeken. Zodra dit klaar is, worden ze in de rekken geplaatst zodat de leden deze kunnen lenen. Iedereen kan lid worden voor een klein jaarlijks bedrag. Met deze service maakt de Openbare Bibliotheek Bonaire het mogelijk voor jong en oud om hun kennis op verschillende gebieden te vergroten.

Lees ook: