62 Gedeeld

Rangers aan het werk bij Foodies restaurant op Sorobon

KRALENDIJK – Bonaire heeft opnieuw last van instroom van Sargassum aan de oostkust van het eiland. STINAPA verwacht voor de komende week dat er dagelijks meer zeewier zal aanspoelen. Dit blijkt uit de monititoringtools die worden gebruikt.

Volgens STINAPA marinepark manager Judith Raming, zijn op tijd maatregelen getroffen. Zo zijn er olie’booms’ geplaatst in Lac Bay en is er een trechter gevormd die de sargassum richting Foodies restaurant duwt. Daar het kan worden opgeruimd met een bobcat en door middel van uitharken. Inmiddels zijn er speciale sargassum’booms’ in bestelling.

Bij Lagoen wordt met zwaarder materiaal geruimd. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is daar sinds twee dagen bezig met machines om de laag sargassum te verwijderen. De coördinatie is in handen van STINAPA.

“Het Sargassum Response Plan is helaas nog niet af, waardoor nog steeds niet helemaal duidelijk is wie welke taken heeft. Maar zowel de windsurfoperators en de overheid zijn nauw betrokken bij de aanpak en de schoonmaak”, zegt Raming.

De situatie deze week bij Lagoen waar inmiddels al opgeruimd wordt met machines.

Patrouilles

STINAPA heeft de afgelopen periode ‘sargassumpatrouilles’ gehouden en ook Cargill continu op de hoogte gehouden. Hierdoor kon Cargill op tijd de noordingang sluiten om zo het broedgebied van de flamingo’s te beschermen. Cargill doet zelf ook actief aan monitoring en schoonmaak van hun terrein.

Hulp nodig

Vanaf afgelopen zondag zijn de Rangers weer dagelijks aan het werk bij Foodies, maar zij kunnen het niet alleen. STINAPA zoekt ook nu nog vrijwilligers om te helpen bij het uitharken van het zeewier. STINAPA is van 8 tot 11 aan het werk. Vrijwilligers die willen helpen, worden verzocht zelf waterschoentjes, een pet en handschoenen mee te brengen.

De oostkant van Bonaire

Lees ook: