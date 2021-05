72 Gedeeld

Foto – Saba Tourist Bureau

THE BOTTOM – Saba is na ruim een jaar lockdown weer open voor bezoekers. Meer dan 85% van de bevolking op Saba is ingeënt. Na een jaar zonder toeristen zijn reizigers vanaf 1 mei weer welkom op het eiland.

Voor gevaccineerde personen geldt geen quarantaine plicht meer, wel moeten ze een PCR of Antigen test aan kunnen tonen. Voor personen die niet gevaccineerd zijn, geldt een 5-daagse quarantaine plicht en een negatieve PCR test.

Saba heeft het toerisme hard nodig om de economie te herstellen.



