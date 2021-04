28 Gedeeld

KRALENDIJK – Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas is op 30 april, Dia di Rincon van 09:00 – 11:30 uur en van 13.30 – 17.30 uur open voor burgers die zich willen vaccineren. Vandaag is het mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik te halen.

Op Dia di Rincon is het ook mogelijk om bij Plasa Chicu Goeloe in Antriol tijdens de vrije inloop de eerste prik tegen corona te halen van 9.30 uur tot 13.30 uur. Bij Fundashon Mariadal is de vrije inloop van 09:00 – 14:00 uur.

Burgers kunnen ook langskomen om in vertrouwen vragen aan de arts te stellen over de vaccinatie. Ze kunnen ook bij de drie priklocaties de tweede prik eerder dan 5 weken na de eerste prik halen. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal drie weken zitten. Het prikken in de wijken wordt vanaf maandag 3 mei met een week verlengd. De dagen en de tijden worden binnenkort door de afdeling Publieke Gezondheid binnenkort bekend gemaakt.

