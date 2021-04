De chauffeur is aangehouden voor verder onderzoek. Zamir Ayubi

Kralendijk- Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) informeert dat in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in het Centrumgebied een winkel is binnengereden.

Er vielen gelukkig geen gewonden. De chauffeur van het voertuig, die onder invloed was, is meegenomen door de politie en kreeg een boete opgelegd. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de zaak.

