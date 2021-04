KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag 17 april heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB), in samenwerking met Diamond Public Relations Europa, een wedstrijd gelanceerd op social media met de hashtag #FlamingoFunBonaire. De wedstrijd staat open voor deelnemers in Nederland. Hiermee hoopt TCB de zichtbaarheid van Bonaire in Nederland te vergroten. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een 7-daagse reis naar Bonaire voor twee personen.

De #FlamingoFunBonaire wedstrijd op social media loopt van 17-27 april op de Nederlandse pagina’s van TCB op Facebook en Instagram @BonaireToerisme. TCB heeft een nieuw TikTok-account @BonaireTourism aangemaakt. TikTok is momenteel een trending platform. Door gebruik te maken van dit social media platform zal Bonaire

meer zichtbaarheid krijgen. Deelnemers kunnen dus ook hun inzending insturen op TikTok.

Doel van de wedstrijd is het aantal volgers op deze Nederlandse sociale media pagina’s van TCB te verhogen. Daarnaast is de wedstrijd een creatieve en leuke manier om met toekomstige eilandbezoekers in contact te komen en Bonaire in het geheugen te prenten als een tropische vakantiebestemming in Caribisch Nederland.

Deelnemers aan de wedstrijd worden gevraagd een korte video te maken van tussen de 10 en 30 seconden, waarin ze Bonaires nationale vogel, de flamingo, imiteren met roze kleding, veren en andere flamingo-gerelateerde attributen. In de video dienen ze te bewegen, lopen of dansen als een flamingo. Een inzending is alleen geldig als de video

op de Facebook- of Instagramtijdlijn van de deelnemer wordt geplaatst met de hashtag #FlamingoFunBonaire. Daarnaast moet de deelnemer de Facebook- of Instagrampagina @BonaireToerisme volgen.

Alleen inwoners van Nederland die op een huidig Nederlands adres staan ingeschreven kunnen deelnemen aan deze actie. Uit de kwalificerende inzendingen wordt een winnende video gekozen; de winnaar ontvangt een 7-daagse reis voor 2 personen vanuit Amsterdam naar Bonaire (retour) met 6 overnachtingen in een Penthouse van Resort Bonaire, inclusief dagelijks ontbijt.

De winnaar wordt bekend gemaakt op 7 mei 2021, op TCB’s Facebook en Instagram pagina’s @BonaireToerisme. De prijs is geldig tot en met 30 april 2022, op basis van beschikbaarheid. Voor meer informatie en spelregels van de Flamingo Fun wedstrijd, bezoek www.bonairecampaigns.com en Facebook/BonaireToerisme en Instagram/BonaireToerisme.