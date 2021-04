KRALENDIJK – Zoals velen van ons wel gemerkt hebben, het is stoffig! Op de Caribische eilanden blijven we komende dagen last houden van Saharastof.

Het Caribbean Weather Center benadrukt dat het hier niet gaat om as van de La Soufriere. Er is maar een kleine kans dat kleine overblijfselen onze kant op gaan. Het Saharastof zal wel blijven leiden tot minder zicht en heiige luchten, dus mensen met ademhalingsproblemen moeten hier rekening mee houden en buitenactiviteiten beperken.