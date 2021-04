9 Gedeeld

Photo credit: Prof Robertson, University of the West Indies-Seismic research Centre

SINT VINCENT – De vulkaan La Soufrière op Sint Vincent barstte afgelopen dagen meerdere malen uit. Het eiland dankt haar vruchtbare grond aan de vulkaan, maar diezelfde vulkaan veroorzaakt nu oogstverlies en watertekort. Koninkrijk.nu sprak boer Lennox Lampkin over de uitbarsting en de nasleep ervan.

Lennox Lampkin heeft een klein boerderijtje op zo’n zes kilometer van de vulkaan. Hij beschikt over ongeveer twee hectares grond met tropische fruitbomen en dieren. Omdat Lampkin zulk goed uitzicht heeft op de vulkaan, plaatst hij iedere dag foto’s en filmpjes van La Soufrière op Facebook.

“Ik kijk direct op de vulkaan. Het is een geweldig uitzicht eigenlijk. De vulkaan zelf is heel erg mooi. Je moet begrijpen: de vulkaan is eigenlijk de moeder van dit land. Alles wat we hebben is te danken aan de vulkaan. 99 procent van wat wij in de bouw gebruiken komt uit de vulkaan. Onze grond is zo vruchtbaar vanwege de vulkaan. Maar zo nu en dan moet ze van zich laten horen.”

