8 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Op Bonaire zijn 24 mensen getest, slecht één test was positief.

Er verblijven in totaal dertien mensen in het ziekenhuis door Covid-19. Acht mensen zijn in het ziekenhuis op Bonaire, waarvan drie met intensieve zorg. Twee mensen liggen in het ziekenhuis op Aruba en drie in het ziekenhuis in Colombia. Ook zijn er weer veertien mensen hersteld van het virus.

Op 14 april 2021 zijn er 85 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 573 mensen getest, waarvan er 46 mensen positief bleken te zijn.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 44 mensen die positief getest zijn, waarvan achttien mensen op de intensive care. De rest ligt op de Covid-afdeling. Ook zijn er weer 47 mensen hersteld van het virus.

Aruba heeft nu 515 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Gisteren zijn er op Curaçao zes mensen overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van Covid-19. Vijf op de intensive care en één patiënt op de spoedeisende hulp. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers sinds het begin van de crisis staat nu op 74.

Er zijn gisteren 527 mensen getest op Curaçao. Van hen kregen 45 mensen een positief resultaat.

Er liggen op dit moment 109 patiënten in het ziekenhuis op Curaçao, van wie 39 intensive zorg krijgen. Negen patiënten liggen in het HOH-ziekenhuis op Aruba. Ook zijn er weer 344 mensen hersteld van het virus.

Op Curaçao zijn nu 4167 mensen actief besmet.