Luchthaven Bonaire blijft open

Foto credit © Bonaire International Airport

KRALENDIJK – Alhoewel Bonaire morgen in lockdown gaat, blijft de luchthaven geopend. Gezaghebber Rijna gaf gisteren tijdens de persconferentie aan dat risicofase 6 als gevolg zal hebben dat minder mensen naar Bonaire zullen reizen. “Het is belangrijk is om de luchthaven open te houden voor essentiële reizen en vrachtvervoer naar het eiland.” Aldus Rijna.

Momenteel gaat een deel van de afgenomen PCR testen naar het laboratorium op Curaçao, dit gebeurt per vliegtuig. Dit is ook een reden dat het belangrijk is dat de luchthaven open blijft.

Het blijft mogelijk om Bonaire per vliegtuig te bereiken al zijn pakketreizen naar Bonaire al enige tijd niet te boeken. Vliegen met een los ticket blijft mogelijk. Wel wordt gevraagd een negatieve PCR-test plus een negatieve antigeentest of een negatief NAAT-testresultaat en een gezondheidsverklaring te overleggen bij aankomst. Hierop zal streng gecontroleerd worden.

Ook vanuit Curaçao blijft Bonaire bereikbaar met een negatieve PCR test en een gezondheidsverklaring.