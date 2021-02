19 Gedeeld

KRALENDIJK – Het Plenchi di Trabou is officieel geopend. Dit werd gedaan door Gedeputeerde Nina den Heyer. Binnen Plenchi di Trabou verenigen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk de krachten voor een maximale kans op werk voor inwoners van Bonaire.

Op woensdag 10 februari is jobcentrum Plenchi di Trabou officieel geopend. Gedeputeerde Nina den Heyer knipte het symbolische lintje door in de aanwezigheid van de medewerkers en enkele genodigden.

De hoofdzaak bij Plenchi di Trabou is om inwoners van Bonaire aan het werk helpen. Arbeidsbemiddeling, voorheen uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA) van het OLB, is ondergebracht bij het nieuwe jobcentrum. Waar werk geen optie is, kunnen medewerkers informatie geven over onderwerpen zoals (bij)scholing en tewerkstellingsvergunningen. Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen terecht bij deze nieuwe organisatie.