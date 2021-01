83 Gedeeld

DEZE WEEK : HANS

BUITENBEENTJE HANS IN HET ZONNETJE

Deze lieve Hans, alweer bijna 3 jaar bij FKK in de opvang. Nog nooit is er interesse in hem geweest. Een stoer uiterlijk en inmiddels aan 1 oog volledig blind. Word hij daarom nooit uitgekozen? Wij zijn hard op zoek naar een gouden mand voor hem op Bonaire. Hans is de grootste knuffelkont die er is. Hij is gek op alle vrijwilligers en zij op hem. Mee op pad gaan, aan de riem wandelen en zwemmen alles doet hij keurig. Hij heeft zelfs net zijn honden diploma gehaald op cursus! Ook met de meeste honden kan Hans prima overweg. Word er iemand verliefd op hem?

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers Er is niet één Stichting te bedenken die zonder vrijwilligers kan, en dat is ook bij FKK niet anders. Voor donaties in welke vorm dan ook, groot of klein ….. alles is meer dan welkom. Sponsors zijn voor FKK Animal Rescue erg belangrijk en het maakt niet uit of het nou grote of kleine sponsors zijn. Zonder hen zouden zij dit werk niet kunnen doen! Om vrijwilliger, donateur of sponsor te worden ga dan naar hun website www.fkk-bonaire.org/nl/