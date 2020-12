Screenshot video Direct Media Curaçao

Willemstad – De kustwacht op Curaçao heeft gisteravond een boot die vanuit Bonaire naar Curaçao voer onderschept met 17 toeristen en een lokale kapitein aan boord. Zij zijn bekeurd voor overtreding van het samenscholingsverbod.

Aan boord mogen maar maximaal vier mensen zitten. De kapitein bleek geen geldig vaarbewijs te hebben. Volgens het Antilliaans Dagblad was hij ook onder invloed van alcohol. Zijn boot is in beslag genomen voor nader onderzoek.

