Nabij Punt Vierkant en vlak aan zee verrijst dit stalen skelet, wat vele verdiepingen hoog is. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Er lijkt op Bonaire sprake van een welhaast ongebreidelde bouwexplosie. Vooral wie af en toe door Belnem richting zoutpannen rijdt, kan niet anders dan schrikken van alle in aanbouw zijnde projecten.

De vraag doet zich voor welk overheidsbeleid ten grondslag ligt aan de verdere economische ontwikkeling van het eiland. Bonaire riep zich ruim twee jaar geleden uit tot de eerste Blue Destination van de wereld. Daarnaast leek, in de aanloop naar het zogenaamde Masterplan2030 en het eerder gepresenteerde Stragic Tourism Plan (STP), de nadruk te liggen op kwaliteit versus kwantiteit.

Gezaghebber Edison Rijna noemde grote cruiseschepen ‘lelijke monsters’ die het eiland liever niet wilde hebben, maar luidde kort geleden vol trots de werkzaamheden in voor de verlenging van de Zuidpier, zodat het eiland meer en grotere cruiseschepen kan ontvangen. De praktijk lijkt dan ook weerbarstiger door het BC of politieke partijen geuite beleidsvoornemens.

Harde cijfers

Het lijkt van belang dat het eiland een economisch beleid gaat voeren wat haar basis heeft in harde cijfers, zoals het beoogde aantal toeristen dat het eiland na de Pandemie wil ontvangen, hoeveel hotelkamers het eiland wil hebben en hoeveel er per jaar bij mogen komen.

Pal tegenover Bachelor’s Beach verrijst het nieuw Bloozz Resort. Het is maar één van de vele bouwprojecten in het gebied. Foto: ABC Online Media.

De vraag doet zich ook voor hoeveel toeristen Bonaire kan ontvangen voordat het eiland haar charme verliest en voordat aan de riffen op het eiland onomkeerbare schade wordt toegebracht.

Gedeputeerde

Na het vertrek van Elvis Tjin Asjoe (MPB) is de vraag welk beleid beoogd opvolger Hennyson Thielman gaat voeren als het gaat om de verdere ontwikkeling van het economische beleid en dan met name het toerisme. Thielman was als beleidsmedewerker van Tjin Asjoe nauw betrokken bij het Masterplan2030 en het Tourism Recovery Plan, dat officieel overigens nooit werd gepresenteerd. De presentatie van het Masterplan2030 is al verschillende keren verschoven. Er lijkt geen sprake te zijn van zelfs maar een tentatieve datum waarop de presentatie nu plaats zal vinden.

De vraag doet zich ook voor wie de regie zal nemen over de verdere ontwikkeling van het eiland en met name ook de beteugeling van de bouwactiviteiten.

