Foto – Facebook Enith Brigitha

Almere – Er komt een standbeeld van Enith Brigitha in Nederland. Podiumkunstenaar Mo Hersi is een inzameling gestart en heeft het geld bijna bij elkaar.

Hij vindt dat mensen van kleur een standbeeld verdienen. De Curaçaose oud-topzwemster Brigitha won tweemaal brons op de Olympische Spelen, achter Oost-Duitse zwemsters die – naar nu blijkt – doping gebruikten.

Sinds september 2019 prijkt Brigitha in de Almeerse Wall of Fame bij de Topsporthal. Medio 2021 gaat het beeld onthuld worden in die stad.

Vele zwemmers op Bonaire hebben les gekregen van Enith. Zij kwam jaren lang wekelijks naar Bonaire om zwemlessen en trainingen te geven op het strand van Sorobon.



