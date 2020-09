28 Gedeeld

De organisatie van de Study & Career Event heeft dit jaar in verband met de uitdagingen rond het Covid virus de Studie & Beroepenmarkt uitgesteld naar februari/maart 2021.

Aangezien de leerlingen op de Antillen die een vervolg opleiding gaan doen in 2021, na hun studie op MBO, HAVO of VWO, nu al hun keuze moeten maken is er besloten een online platform te creëren.

Er is een livestream platform ontwikkeld, waar leerlingen van alle zes de eilanden gratis gebruik van kunnen maken. De leerlingen kunnen een presentatie van de onderwijsinstelling van hun keuze live bijwonen en vragen stellen.

De Universiteiten en Hogescholen uit Nederland, Canada, USA en Caribisch gebied kunnen zich hier voor gratis inschrijven.

Er zullen ook interessante workshops gegeven worden door o.a. Studiefinanciering/DUO, TuranGoeloe, NIBUD, Ocan en anderen. De aankomende studenten kunnen hierdoor een goede keuze maken voor de toekomstige studie.

Ga naar de nieuwe website https://studychoicecaribbean.com/ en meld je tijdig aan.

Lees ook: