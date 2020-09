33 Gedeeld

Door Nina den Heyer

Hoewel Bonaire al tien jaar een bijzondere gemeente van Nederland is, bestaan er nog altijd onuitlegbare verschillen tussen het Europese en het Caribische deel van ons land. Nee, ik heb het (dit keer) niet over de lagere AOW en kinderbijslag of het geheel ontbreken van WW en gelijke-behandelingswetgeving. Gelijke kansen om het vak waarvoor je bent opgeleid te mogen uitoefenen, dat is waarvoor het Bestuurscollege van Bonaire deze week de aandacht van minister Tamara van Ark van Medische Zorg heeft gevraagd.

Aanleiding is de recente ervaring van een zorgprofessional die haar opleiding tot verpleegkundige bij Fundashon Mariadal (waar ons lokale ziekenhuis onder valt) met succes heeft afgerond en daar ook naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Wegens familie-omstandigheden moest zij verhuizen naar wat wij noemen het Europese deel van Nederland. Gezien het toenemend tekort aan verpleegkundigen zou je denken dat ze door elk ziekenhuis met open armen wordt ontvangen. Maar nee, ze wordt ondanks haar officieel erkende diploma en een uitstekende staat van dienst overal afgewezen.

Reden: hoewel de minister van OCW Mariadal in 2018 een erkenningsbesluit heeft verstrekt, komen de aldaar behaalde diploma’s niet in aanmerking voor BIG-registratie. Dit in weerwil van wat toenmalig minister van VWS Edith Schippers reeds in 2011 beloofde: ‘Voor personen die een opleiding op een van de eilanden van Caribisch Nederland afronden, zullen daar waar het de registratie in het BIG-register betreft over enkele jaren dezelfde regels gelden als voor degenen die een opleiding in Nederland hebben afgerond.’

Er is niet meer voor nodig dan een simpele wijziging van de Wet BIG. Een kleine moeite voor iets waarvan vooral de zorginstellingen èn patiënten in Europees Nederland profiteren: extra aanbod van goed opgeleide, ervaren en toegewijde zorgprofessionals. Dat is overigens niet direct in het voordeel van Bonaire. Wij kunnen deze vakkrachten immers zelf ook heel goed gebruiken. Het gaat hier echter niet om eigen belang, maar om gelijke kansen en rechten tussen de ene (Europese) en de andere (Caribische) Nederlander.

Als voormalig staatssecretaris van SZW hebben wij mevrouw Van Ark leren kennen als een betrokken bewindspersoon dus we vertrouwen erop dat ze deze ongelijkheid snel rechttrekt. Ik hou trouwens ook de hoop dat de andere zorgpunten zoals een AOW die niet gelijk is aan het bestaansminimum, het ontbreken van een (vorm van) WW en een kinderbijslag dat niet differentieert naar leeftijd of extrazorgbehoevendheid bij de komende kabinetsformatie worden opgelost!

Nina den Heyer is gedeputeerde van het openbaar lichaam Bonaire met onder meer onderwijs, arbeidsaangelegenheden en publieke gezondheid in haar portefeuille.

