Volgens Sueyenne Dammerman is EZ Air, ondanks de crisis, volop bezig met haar toekomstplannen.

Kralendijk- Het is voor passagiers van EZ Air sinds afgelopen donderdag mogelijk om ‘online’ in te checken.

De nieuwe service van de lokale carrier stond al langer in de planning, maar krijgt extra betekenis in het kader van de Covid-19 preventie. Dat zegt Sueyenne Dammerman, commercieel directeur van EZ Air.

“EZ Air heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een aantal innovaties die de beleving van onze passagiers nog beter moet maken”, aldus Dammerman. Hoewel de luchtvaartmaatschappij door de huidige crisis niet veel vluchten uit kan voeren, krijgt de online check-in door de Coronacrisis wel extra gewicht.

“Wereldwijd worden luchtvaartmaatschappijen aangemoedigd om in het kader van het ‘nieuwe normaal’ online inchecken mogelijk te maken, omdat direct contact op de luchthaven hiermee zoveel mogelijk wordt beperkt”. Volgens Dammerman vond EZ Air het daarom belangrijk het online inchecken versneld mogelijk te maken.

Instapkaart

Passagiers die online inchecken kunnen hun instapkaart thuis uitprinten of naar zichzelf e-mailen en op de mobiele telefoon meenemen. “Wij hebben het proces zo makkelijk mogelijk gemaakt. Passagiers hoeven alleen hun achternaam en hun boekingsnummer in te vullen, waarna ze kunnen kiezen voor het uitprinten of toemailen van de boarding pass. Een kind kan de was doen”, meent Dammerman.

Toekomst

Gevraagd naar hoe EZ Air de nabije toekomst ziet zegt Dammerman positief te blijven. “EZ Air heeft in het afgelopen jaar enorm geïnvesteerd, onder andere in nieuwe software en een nieuw kantoor op Aruba. Hierbij zijn wij, net als bijna airlines wereldwijd, door deze crisis -of althans de ernst en de duur daarvan- overvallen. Toch blijven we positief en gebruiken we deze relatief stille tijd om te werken aan de verbetering van ons product en aan onze toekomstplannen voor als de grenzen weer open gaan”, zegt Dammerman.

